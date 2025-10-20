Ричмонд
Украина заявила о возможном прорыве в процессе вступления в ЕС

Украина рассчитывает достичь значительного прогресса в процессе вступления в Европейский союз в декабре текущего года.

Как сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка в интервью изданию Politico, при определенных условиях лидеры стран ЕС могут договориться о выполнении шести ключевых кластеров обязательств, что станет важным юридическим шагом на пути Киева к членству в сообществе.

Качка выразил надежду, что при наличии политической воли все кластеры могут быть закрыты до конца года. При этом он отметил необходимость преодоления сопротивления Венгрии, которая категорически выступает против присоединения Украины к ЕС. Вице-премьер уверен, что государства-члены смогут найти решение этого вопроса в ходе декабрьских встреч.

Ранее сообщалось, что в России высказались об утечке информации с переговоров Зеленского.

