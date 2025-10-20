Новости СВО. Армия России освободила Чинушино, Полтавку и создаёт плацдарм под Херсоном, сокращение военной помощи США Украине, 20 октября

— Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооружённых сил. На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, к Чёрному морю, достаточно большое количество дачных посёлков. Они тоже все находятся под контролем вооружённых сил, — сказал глава региона.