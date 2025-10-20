Ричмонд
Израиль вновь соблюдает режим прекращения огня в Газе после ударов

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа. Решение приняли по директиве политического руководства. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«После серии значительных ударов в ответ на нарушения, совершённые ХАМАС, Армия обороны Израиля возобновила соблюдение режима прекращения огня», — указано в сообщении.

Пресс-служба добавила, что ЦАХАЛ продолжит выполнять соглашение о прекращении огня и будет «жёстко реагировать» на любые нарушения.

Ранее Life.ru сообщал, что израильская армия возобновила авиаудары по сектору Газа. Командование Тель-Авива назвало атаку ответом на новую волну обстрелов, которые совершили палестинские радикалы. Израильское руководство обозначило, что это вынужденная мера после «грубого нарушения режима прекращения огня» со стороны ХАМАС.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

