Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра украшения и наказать виновных

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что украденные 19 октября в Лувре драгоценности будут найдены, а грабители предстанут перед судом. Об этом сообщает ТАСС.
«Ограбление Лувра — это покушение на историческое наследие, которым мы дорожим, — написал Макрон в соцсетиX. — Мы найдем драгоценности, а преступники предстанут перед судом».
Министерство культуры Франции сообщило о восьми украденных из Лувра украшениях.
По словам главы государства, «под руководством прокуратуры Парижа для этого делается все возможное». Он пообещал, что в ближайшее время меры безопасности в Лувре будут значительно усилены.
Ранее лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла назвал похищение части коллекции Лувра «невыносимым унижением для Франции».
Как сообщила прокурор Парижа Лор Беко, четверо преступников проникли в музей с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в «Галерее Аполлона», они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Она также допустила, что заказчиками или исполнителями операции могли быть иностранцы. -0-