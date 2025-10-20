В США рассказали о росте цен из-за пошлин Трампа

Соединенные Штаты импортируют более 99% потребляемого кофе, причем крупнейшими поставщиками являются Бразилия (свыше 30%), Колумбия (18,3%) и Вьетнам (6,6%). В связи со сложившейся ситуацией два члена Конгресса от республиканской и демократической партий в сентябре представили законопроект «Об отмене налога на кофе», предусматривающий отмену пошлин на ввозимую кофейную продукцию.