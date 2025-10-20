Захарова: для подготовки встречи Путина и Трампа ведется дипломатическая работа

Российские дипломаты ведут «очень глубокую и действительно серьезную» работу по подготовке встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что контакт между Путиным и Трампом уже состоялся и был официально прокомментирован в администрации российского президента.
«Помощник президента Юрий Ушаков подробнейшим образом с ним ознакомил. В развитие этих контактов состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии с целью подготовки соответствующего мероприятия», — отметила политик.
Кроме того, дипломат подчеркнула, что по дипломатическим каналам различного уровня также ведется активная работа.
Ранее в Кремле объяснили выбор Венгрии как места встречи российского лидера и главы Белого дома.
Напомним, 16 октября состоялись телефонные переговоры между Путиным и Трампом.