Захарова: для подготовки встречи Путина и Трампа ведется дипломатическая работа

Захарова отметила, что контакт между Путиным и Трампом уже состоялся.

Источник: Комсомольская правда

Российские дипломаты ведут «очень глубокую и действительно серьезную» работу по подготовке встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что контакт между Путиным и Трампом уже состоялся и был официально прокомментирован в администрации российского президента.

«Помощник президента Юрий Ушаков подробнейшим образом с ним ознакомил. В развитие этих контактов состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии с целью подготовки соответствующего мероприятия», — отметила политик.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что по дипломатическим каналам различного уровня также ведется активная работа.

Ранее в Кремле объяснили выбор Венгрии как места встречи российского лидера и главы Белого дома.

Напомним, 16 октября состоялись телефонные переговоры между Путиным и Трампом.

