Роднина удивилась реакции россиян на её призыв не рассчитывать на пенсию

По мнению бывшей спортсменки, бурный ответ возник из-за отсутствия других новостей.
«Одно только знаю: сила в правде. Я что, сказала какую-то неправду? Видно, слово “пенсия” вызывает такую реакцию», — приводит комментарий Родниной Sport24.
Ранее депутаты раскритиковали слова Родниной о необходимости для граждан самостоятельного обеспечить себе безбедную старость. Ей напомнили, что пенсионные выплаты представляют собой не подачку от государства, а право граждан, которые долго трудились на благо своей страны.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.