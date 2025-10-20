Зеленский запутался в английском языке, давая интервью телеканалу NBC

В другой части интервью, отвечая на вопрос о возможных поставках ракет Tomahawk, Зеленский дал двусмысленный ответ, который можно было трактовать диаметрально противоположно. Хотя журналистка спрашивала о возможном разочаровании из-за отсутствия согласия Дональда Трампа на передачу этих вооружений, глава киевского режима ограничился фразой, которую можно интерпретировать как «конечно, я хочу», либо «конечно, я не буду».
А в сентябре Зеленский неудачно пошутил на английском языке во время интервью Axios. Журналист предложил беседу в стиле его издания — «умно, быстро и по делу». Зеленский попытался сыронизировать, но опозорился.
