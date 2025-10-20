Захарова: для подготовки встречи Путина и Трампа сейчас ведется глубокая и серьезная дипломатическая работа

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские дипломаты ведут «очень глубокую и действительно серьезную» работу для подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Контакт Путина и Трампа состоялся, он был прокомментирован администрацией президента. Господин помощник президента Юрий Ушаков подробнейшим образом с ним ознакомил. В развитие этих контактов состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии с целью подготовки соответствующего мероприятия», — сказала она.
«По дипломатическим каналам разного уровня работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу», — подчеркнула дипломат.
16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в этом городе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа «началась с вечера четверга».-0-