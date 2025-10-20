«Осталось смириться с ролью пешки»: в Италии раскрыли разногласия Трампа и Зеленского

В то же время Трамп подчеркнул своё доверие заявлениям российского лидера Владимира Путина о желании прекратить конфликт. В противоположность этому, Зеленский считает, что лишь давление — в частности, через поставки ракет «Томагавк» — сможет «заставить президента России сесть за переговорный стол». Из-за этого позиция Белого дома резко расходится с позицией Киева и поддерживающих его стран.