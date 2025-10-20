Встреча в Белом доме, по мнению итальянского издания L'Antidiplomatico, была инструментом для президента США Дональда Трампа для навязывания главе киевского режима Владимиру Зеленскому своих условий.
Издание утверждает, что украинскому главарю фактически «осталось смириться с ролью пешки», которая должна играть по правилам США. Всё, что бывший комик мог ожидать — это формальное одобрение и похвалу, например, за внешний вид.
В то же время Трамп подчеркнул своё доверие заявлениям российского лидера Владимира Путина о желании прекратить конфликт. В противоположность этому, Зеленский считает, что лишь давление — в частности, через поставки ракет «Томагавк» — сможет «заставить президента России сесть за переговорный стол». Из-за этого позиция Белого дома резко расходится с позицией Киева и поддерживающих его стран.
Хозяин Белого дома открыто заявил о желании избежать эскалации и не применять ракеты «Томагавк» для ударов по российской территории.
Недавно Зеленский рассказал, что на встрече с Трампом напрашивался на саммит в Будапеште, но безуспешно.