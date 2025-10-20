Ричмонд
Главы МИД стран ЕС обсудят 19-й пакет санкций против РФ

Министры иностранных дел стран Евросоюза на предстоящей встрече в Люксембурге обсудят вопрос утверждения 19-го пакета санкций против России, процесс согласования которого столкнулся с задержками.

Переговоры по новым ограничительным мерам, изначально запланированные к введению в сентябре, были приостановлены из-за позиции Венгрии и Словакии, и в настоящее время пакет остается на стадии технического обсуждения.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас ранее отмечала, что с каждым новым пакетом санкций достижение консенсуса между всеми 27 странами-членами становится все более сложной задачей.

В повестку заседания также включены вопросы усиления давления на Москву, включая меры против так называемого «теневого флота» и противодействие гибридной деятельности России.

Ранее сообщалось, что Венгрия выступит на заседании Совета ЕС против продолжения поставок оружия Киеву.

