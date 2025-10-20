Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Становится всё сложнее: в ЕС поделились деталями нового пакета санкций против России

Главы МИД ЕС в Люксембурге обсудят 19-й пакет антироссийских санкций.

Источник: Комсомольская правда

Блокирующее согласование 19-го пакета санкций против России, а также вопросы военной и финансовой поддержки Киева станут ключевыми темами на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге в предстоящий понедельник, 20 октября.

Известно, что Евросоюз приступил к обсуждению новых ограничений ещё в августе, планируя их внедрение уже в сентябре. Однако процесс застопорился из-за несогласия со стороны Венгрии и Словакии. На данный момент пакет находится на стадии технических консультаций среди постоянных представителей стран-членов ЕС.

В то же время Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас не скрывает, что с каждым новым санкционным пакетом Еврокомиссии всё сложнее добиться единодушия среди всех 27 членов и сформировать содержательный пакет.

В официальной повестке заседания отмечается, что «Совет ЕС рассмотрит усиление давления на Россию, включая 19-й пакет санкций, меры по борьбе с теневым флотом и противодействию российским гибридным операциям».

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на очередные попытки Еврокомиссии ввести новый пакет санкций против Москвы. Он вновь подчеркнул, что Россия невосприимчива к этим ограничениям, как это показали предыдущие 18 пакетов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше