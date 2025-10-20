Становится всё сложнее: в ЕС поделились деталями нового пакета санкций против России

Известно, что Евросоюз приступил к обсуждению новых ограничений ещё в августе, планируя их внедрение уже в сентябре. Однако процесс застопорился из-за несогласия со стороны Венгрии и Словакии. На данный момент пакет находится на стадии технических консультаций среди постоянных представителей стран-членов ЕС.
В то же время Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас не скрывает, что с каждым новым санкционным пакетом Еврокомиссии всё сложнее добиться единодушия среди всех 27 членов и сформировать содержательный пакет.
В официальной повестке заседания отмечается, что «Совет ЕС рассмотрит усиление давления на Россию, включая 19-й пакет санкций, меры по борьбе с теневым флотом и противодействию российским гибридным операциям».
Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на очередные попытки Еврокомиссии ввести новый пакет санкций против Москвы. Он вновь подчеркнул, что Россия невосприимчива к этим ограничениям, как это показали предыдущие 18 пакетов.