Становится всё сложнее: в ЕС поделились деталями нового пакета санкций против России

Известно, что Евросоюз приступил к обсуждению новых ограничений ещё в августе, планируя их внедрение уже в сентябре. Однако процесс застопорился из-за несогласия со стороны Венгрии и Словакии. На данный момент пакет находится на стадии технических консультаций среди постоянных представителей стран-членов ЕС.