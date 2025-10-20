Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британским военным разрешат сбивать дроны, угрожающие их базам, пишут СМИ

Telegraph: британским военным разрешат сбивать дроны, угрожающие их базам.

Источник: PIRJO TUOMINEN/EPA/TASS

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Британским военным разрешат сбивать беспилотники, которые «угрожают» их военным базам, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.

«Войскам будут даны новые права — сбивать дроны, которые угрожают военным базам Великобритании», — говорится в публикации издания со ссылкой на источники.

Ожидается, что об этом в понедельник заявит глава британского министерства обороны Джон Хили. По данным собеседника издания, разрешение будет касаться только военных объектов, однако правительство «не исключает расширение этого разрешения на другие объекты» — например, аэропорты.

Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил, что больше не будет запускать дроны — «ни во Францию, ни в Данию», ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше