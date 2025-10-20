Британским военным разрешат сбивать дроны, угрожающие их базам, пишут СМИ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Британским военным разрешат сбивать беспилотники, которые «угрожают» их военным базам, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.
«Войскам будут даны новые права — сбивать дроны, которые угрожают военным базам Великобритании», — говорится в публикации издания со ссылкой на источники.
Ожидается, что об этом в понедельник заявит глава британского министерства обороны Джон Хили. По данным собеседника издания, разрешение будет касаться только военных объектов, однако правительство «не исключает расширение этого разрешения на другие объекты» — например, аэропорты.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил, что больше не будет запускать дроны — «ни во Францию, ни в Данию», ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.