В Госдуме анонсировали первые мероприятия к 80-летию Жириновского

Слуцкий: утверждены первые мероприятия празднования 80-летия Жириновского.

Источник: Комсомольская правда

Первые мероприятия в рамках плана празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского уже утверждены. Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Это важно для истории и для сохранения наследия Жириновского — уникального политика и замечательного, неординарного человека. По сути, он первый политик России, в честь которого памятные мероприятия будут организовываться в соответствии с указом главы государства», — отметил Слуцкий.

Председатель ЛДПР подчеркнул, что в подготовке и реализации празднования большую помощь оказывают созданные по инициативе ЛДПР «Блок Жириновского» и Фонд Жириновского. Все мероприятия ориентированы на простых жителей регионов России, чьи интересы защищал Жириновский, помогая им справляться с трудностями и получать поддержку от государства. Он добавил, что главная цель — сохранить народную память о Жириновском живой и значимой.

Кроме того, Слуцкий поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина, возглавившего организационный комитет юбилейных мероприятий, за внимательное и неравнодушное отношение к наследию политика, подчеркнув, что это часть истории современного российского парламентаризма.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 80-летнего юбилея Владимира Жириновского на государственном уровне в 2026 году.

