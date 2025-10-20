В Госдуме анонсировали первые мероприятия к 80-летию Жириновского

Председатель ЛДПР подчеркнул, что в подготовке и реализации празднования большую помощь оказывают созданные по инициативе ЛДПР «Блок Жириновского» и Фонд Жириновского. Все мероприятия ориентированы на простых жителей регионов России, чьи интересы защищал Жириновский, помогая им справляться с трудностями и получать поддержку от государства. Он добавил, что главная цель — сохранить народную память о Жириновском живой и значимой.