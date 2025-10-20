В Госдуме анонсировали первые мероприятия к 80-летию Жириновского

Первые мероприятия в рамках плана празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского уже утверждены. Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Это важно для истории и для сохранения наследия Жириновского — уникального политика и замечательного, неординарного человека. По сути, он первый политик России, в честь которого памятные мероприятия будут организовываться в соответствии с указом главы государства», — отметил Слуцкий.
Председатель ЛДПР подчеркнул, что в подготовке и реализации празднования большую помощь оказывают созданные по инициативе ЛДПР «Блок Жириновского» и Фонд Жириновского. Все мероприятия ориентированы на простых жителей регионов России, чьи интересы защищал Жириновский, помогая им справляться с трудностями и получать поддержку от государства. Он добавил, что главная цель — сохранить народную память о Жириновском живой и значимой.
Кроме того, Слуцкий поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина, возглавившего организационный комитет юбилейных мероприятий, за внимательное и неравнодушное отношение к наследию политика, подчеркнув, что это часть истории современного российского парламентаризма.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 80-летнего юбилея Владимира Жириновского на государственном уровне в 2026 году.