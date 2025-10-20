Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Грэм: Трамп вскоре объявит о введении пошлин против Колумбии

Президент США намерен принять меры против лиц в республике, занимающихся торговлей наркотиками, уточнил политик.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен вскоре объявить о введении пошлин в отношении продукции из Колумбии. Об этом заявил 19 октября американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

Законодатель отметил в X, что ранее в этот же день обсудил с Трампом возможные меры против стран, которые, по мнению вашингтонской администрации, оказывают содействие контрабанде наркотиков в США. По словам Грэма, американский лидер сообщил ему, что намерен принять меры против лиц в Колумбии, занимающихся торговлей наркотиками. «Он объявит о масштабных пошлинах против Колумбии сегодня или завтра», — подчеркнул Грэм.

Трамп ранее обвинил президента Колумбии Густаво Петро в поощрении производства наркотиков, а также заявил о прекращении финансовой поддержки южноамериканской республики со стороны США. Трамп также подчеркнул, что США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с производством наркотиков.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше