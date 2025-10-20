Сенатор Грэм: Трамп вскоре объявит о введении пошлин против Колумбии

Законодатель отметил в X, что ранее в этот же день обсудил с Трампом возможные меры против стран, которые, по мнению вашингтонской администрации, оказывают содействие контрабанде наркотиков в США. По словам Грэма, американский лидер сообщил ему, что намерен принять меры против лиц в Колумбии, занимающихся торговлей наркотиками. «Он объявит о масштабных пошлинах против Колумбии сегодня или завтра», — подчеркнул Грэм.