Британским военным разрешат сбивать беспилотники

Британские военные получат право сбивать беспилотные летательные аппараты, представляющие угрозу для военных баз страны.
Как сообщает издание Telegraph со ссылкой на осведомленные источники, соответствующее заявление в понедельник сделает министр обороны Великобритании Джон Хили.
Согласно информации, новые полномочия изначально будут распространяться исключительно на военные объекты, однако правительство не исключает последующего расширения этих прав на другие критически важные инфраструктурные объекты, такие как аэропорты.
Ранее в США рассказали о росте цен из-за пошлин Трампа.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.