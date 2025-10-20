Ричмонд
Карасин: РФ стремится придать серьезный импульс урегулированию по Украине

Карасин выразил надежду, что саммит РФ и США ускорит нормализацию отношений.

Источник: Комсомольская правда

Москва нацелена на то, чтобы переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште дали новый импульс урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями».

«Мы будем, естественно, стремиться к тому, чтобы он придал серьезный импульс урегулированию кризиса на Украине», — подчеркнул он.

Кроме того, политик выразил надежду, что саммит станет толчком для нормализации двусторонних отношений, в том числе в экономической сфере и культурном обмене. Недавно Трамп объяснил выбор Венгрии в качестве площадки для встречи с Путиным.

Напомним, российский лидер Владимир Путин и хозяин Белого дома Дональд Трамп пообщались по телефону вечером в четверг, 16 октября. Их разговор продлился более двух часов.

