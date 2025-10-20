Взрывы прогремели в Одесской и Днепропетровской областях Украины

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные загрузили почти тонну взрывчатки в подземную трубу в рамках операции против ВСУ под Новомихайловкой в ДНР. В тоннель поместили шланг от установки разминирования «Змей Горыныч», который содержал 840 килограммов взрывчатки. Первый выход из трубы провели путём подрыва взрывчатки примерно через километр. После этого штурмовая группа атаковала и уничтожила опорный пункт противника в лесу.