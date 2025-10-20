Ричмонд
Politico: Киев надеется на решение проблем с заявкой на членство в ЕС в декабре

Для решения вопроса вступления в ЕС возможна личная встреча Зеленского и Орбана.

Источник: Комсомольская правда

Киев рассчитывает на существенный прогресс по заявке Украины на членство в Евросоюзе уже в декабре, несмотря на вето Венгрии, благодаря поиску неких «креативных решений» в ЕС. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на интервью с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.

«Украина надеется, что её заявка продвинется до конца этого года, благодаря “креативным решениям”, которые позволят обойти венгерское вето», — отмечается в тексте.

По его словам, лидеры ЕС могут согласовать открытие шести переговорных кластеров — юридических этапов на пути к членству в союзе — в декабре. Это станет возможным благодаря появлению «политической инициативы» и усиливающемуся давлению на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с целью снять его вето.

При этом Качка не исключил, что для решения вопроса членства может пройти личная встреча между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном, однако конкретных дат или места он назвать не смог.

«Я надеюсь, что страны-члены найдут компромисс по венгерскому вето уже в декабре», — подчеркнул он.

Напомним, в сентябре этого года Киев снова назвал членство Украины в ЕС одной из основных гарантий безопасности.

