Politico: Киев надеется на решение проблем с заявкой на членство в ЕС в декабре

Киев рассчитывает на существенный прогресс по заявке Украины на членство в Евросоюзе уже в декабре, несмотря на вето Венгрии, благодаря поиску неких «креативных решений» в ЕС. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на интервью с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.