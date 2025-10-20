Победивший на выборах в Чехии Бабиш ушёл в отпуск вместо формирования кабмина

Политик признал, что формирование правительства теперь ожидается не раньше декабря, хотя первоначально он сам планировал огласить его состав уже через неделю после выборов. Причины такого решения не разглашаются, однако Бабиш делегировал полномочия по ведению переговоров своим заместителям — Карлу Гавличеку и Алене Шиллеровой.