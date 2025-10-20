Захарова: перед встречей Путина и Трампа ведется дипломатическая работа

Российские дипломаты проводят масштабную и содержательную подготовку к предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила в беседе с ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она отметила, что первый контакт между лидерами уже состоялся и был подробно освещён администрацией президента. В развитие достигнутых договорённостей состоялись переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и Венгрии, направленные на организацию будущего саммита.
По словам Захаровой, работа по линии дипломатических каналов ведётся на разных уровнях. Она подчеркнула, что этот процесс представляет собой серьёзную и глубоко проработанную деятельность, которой сейчас активно занимаются российские дипломаты и специалисты, ответственные за подготовку визита.
Напомним, что Путин и Трамп планируют встретиться в Будапеште. Подготовка к беседе уже началась, но ее дату еще не определили. Предполагается, что главы двух государств увидятся в течение ближайших двух недель.