«Это катастрофа»: на Западе высказались о российских ударах по Украине

Александр Меркурис: Киеву нечем сбивать российские беспилотники и ракеты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. ВСУ оказались в критической ситуации, так как у них закончились средства для перехвата российских дронов и ракет, сообщил в эфире YouTube-канала The Duran британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Теперь их не отправят (речь о новых поставах западных перехватчиков. — Прим. ред.), и даже украинцы признают, что имеющееся у них вооружение не может сбивать российские ракеты и беспилотники в должном количестве. Так что это катастрофа», — сказал он.

При этом аналитик подчеркнул, что ситуация для Киева продолжит ухудшаться, поскольку Россия систематически усиливает удары по Украине.

В пятницу Минобороны сообщило, что в ответ на террористические атаки Украины с 11 по 17 октября российские военные за неделю нанесли по объектам ВСУ один массированный и семь групповых ударов, в том числе ракетами «Кинжал».