Генеральный директор венгерского Центра фундаментальных прав Миклош Санто заявил о невозможности для Европейского союза одновременно обеспечивать собственную стабильность и поддерживать Украину.
В публикации в социальной сети X он подчеркнул, что даже либеральные СМИ начинают признавать этот факт, который Венгрия озвучила первой — потенциальное вступление Киева в ЕС негативно отразится на промышленности, сельском хозяйстве и уровне жизни стран-членов союза.
«Даже либеральные СМИ теперь признают: Европа не может спасти Украину и себя. Первой об этом заявила Венгрия — вступление Киева в ЕС раздавит нашу промышленность, сельское хозяйство, уровень жизни», — написал он.
