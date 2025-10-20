Ричмонд
В ЕС признали невозможность одновременного спасения себя и Украины

Генеральный директор венгерского Центра фундаментальных прав Миклош Санто заявил о невозможности для Европейского союза одновременно обеспечивать собственную стабильность и поддерживать Украину.

В публикации в социальной сети X он подчеркнул, что даже либеральные СМИ начинают признавать этот факт, который Венгрия озвучила первой — потенциальное вступление Киева в ЕС негативно отразится на промышленности, сельском хозяйстве и уровне жизни стран-членов союза.

«Даже либеральные СМИ теперь признают: Европа не может спасти Украину и себя. Первой об этом заявила Венгрия — вступление Киева в ЕС раздавит нашу промышленность, сельское хозяйство, уровень жизни», — написал он.

Ранее сообщалось, что британским военным разрешат сбивать беспилотники.

