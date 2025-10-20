Два мирных жителя погибли в Белгородской области в результате сброса взрывчатки с дрона

Трагедия произошла в селе Ясные Зори Белгородской области: два мирных жителя погибли в результате атаки беспилотника. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, взрывные устройства были сброшены с дрона на территорию местного сельхозпредприятия. Мужчина и женщина скончались от полученных ранений на месте.