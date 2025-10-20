Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два мирных жителя погибли в Белгородской области в результате сброса взрывчатки с дрона

Трагедия произошла в селе Ясные Зори Белгородской области: два мирных жителя погибли в результате атаки беспилотника.

Трагедия произошла в селе Ясные Зори Белгородской области: два мирных жителя погибли в результате атаки беспилотника. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, взрывные устройства были сброшены с дрона на территорию местного сельхозпредприятия. Мужчина и женщина скончались от полученных ранений на месте.

Еще один мирный житель ранен и находится в больнице, ему проводят операцию по извлечению осколков. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее при атаке ВСУ в Белгородской области пострадал глава села.