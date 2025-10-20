Ричмонд
На Западе заявили о катастрофической ситуации на Украине из-за ПВО

Вооруженные силы Украины оказались в критическом положении из-за нехватки средств противовоздушной обороны для перехвата российских беспилотников и ракет. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

По его словам, даже имеющееся у ВСУ вооружение не способно эффективно сбивать российские ракеты и дроны, что создает катастрофическую ситуацию.

Аналитик подчеркнул, что положение будет продолжать ухудшаться, поскольку Россия наращивает интенсивность ударов по украинской территории. Отсутствие своевременных поставок систем ПВО от западных союзников усугубляет кризис.

Ранее в ЕС признали невозможность одновременного спасения себя и Украины.

