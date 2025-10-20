Ричмонд
Захарова рассказала о подготовке встречи Путина и Трампа

Российские дипломаты проводят интенсивную работу по подготовке к предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что работа ведется на различных дипломатических уровнях и отличается глубиной и серьезностью.

Захарова напомнила, что после состоявшегося контакта между лидерами, подробно прокомментированного помощником президента Юрием Ушаковым, прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии, целью которых была организация данного мероприятия. Дипломат подтвердила, что все порученные структуры активно занимаются подготовкой визита и встречи.

Ранее в России высказались об утечке информации с переговоров Зеленского.

