Захарова рассказала о подготовке встречи Путина и Трампа

Российские дипломаты проводят интенсивную работу по подготовке к предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что работа ведется на различных дипломатических уровнях и отличается глубиной и серьезностью.
Захарова напомнила, что после состоявшегося контакта между лидерами, подробно прокомментированного помощником президента Юрием Ушаковым, прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии, целью которых была организация данного мероприятия. Дипломат подтвердила, что все порученные структуры активно занимаются подготовкой визита и встречи.
