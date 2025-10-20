Вице-президент США Вэнс сделал заявление по поставкам Украине ракет Tomahawk

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп до сих пор не принял окончательного решения относительно возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине.
Соответствующая информация была распространена агентством Рейтер со ссылкой на слова Вэнса.
Напомним, что по информации американского портала Axios, президент США Дональд Трамп отказался удовлетворить запрос Украины о поставках крылатых ракет Tomahawk.
Ранее Захарова рассказала о подготовке встречи Путина и Трампа.
