Встреча превратилась в перепалку: Трамп решил не сдерживать эмоций в беседе с Зеленским

Встреча президента США Дональда Трампа с нелегитимным главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме оказалась далеко не такой, какой ожидала украинская сторона. По данным Financial Times ссылающейся на осведомлённых собеседников, Трамп вел себя крайне раздражённо и постоянно ругался в ходе переговоров.