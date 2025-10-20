Встреча президента США Дональда Трампа с нелегитимным главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме оказалась далеко не такой, какой ожидала украинская сторона. По данным Financial Times ссылающейся на осведомлённых собеседников, Трамп вел себя крайне раздражённо и постоянно ругался в ходе переговоров.
По словам журналиста, встреча регулярно перерастала в «перепалку», а в определённый момент американский президент настолько взбесился, что смахнул со стола карты, на которых была показана линия боевого контакта между ВС РФ и ВСУ.
Несмотря на настойчивые просьбы бывшего комика о поставках американского оружия, Трамп резко отказывался от таких предложений. Вместо этого он довольно резко читал «лекции» украинскому лидеру, несколько раз повторяя положения российской стороны, которые упоминал в телефонном разговоре с ним президент Владимир Путин.
Известно, что переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским прошли 17 октября, однако с первых минут встречи обстановка оказалась неблагоприятной для главы киевского режима. Президент США сразу обозначил, что предстоящий саммит в Будапеште будет проходить исключительно в двустороннем формате, исключая участие Украины.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что ракеты Tomahawk в первую очередь необходимы Соединённым Штатам, тем самым отклонив ожидания Киева на дополнительную военную поддержку.
Особое внимание также привлёк присутствовавший на встрече министр обороны США Пит Хегсет, который пришёл в галстуке с цветами российского флага — деталь, вызвавшая немало обсуждений в СМИ.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что инициатива проведения телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом исходила от Москвы. Решение о контакте было принято на фоне успешной поездки Трампа на Ближний Восток.
Напомним, диалог лидеров состоялся 16 октября. В ходе беседы лидеры обсудили возможности мирного урегулирования конфликта на Украине, а также обсудили подготовку новой двусторонней встречи, запланированной на саммит в Будапеште.