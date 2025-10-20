Демешин поздравил хабаровчан с 87-летием образования Хабаровского края

Демешин отметил, что Хабаровский край стал одним из центров развития Дальнего Востока и сейчас играет важную роль в укреплении международных связей России. За десятилетия на месте тайги выросли современные города, заводы и морские порты. Однако в регионе ещё остаются задачи, требующие решения — обновление системы здравоохранения, развитие дорожной сети, завершение долгостроев. Эти вопросы находятся в зоне внимания краевых властей и решаются поэтапно.
Президент России Владимир Путин, напомнил губернатор, поставил задачу запустить новый этап развития Дальнего Востока, создать экономику будущего, улучшить качество жизни и обеспечить подготовку профессиональных кадров. Хабаровский край располагает для этого всеми необходимыми ресурсами.
«Главное богатство края — его люди. Благодаря вашему труду растёт и развивается наш регион. Вместе мы сможем всё», — подчеркнул Демешин.