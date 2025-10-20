Демешин поздравил хабаровчан с 87-летием образования Хабаровского края

Демешин отметил, что Хабаровский край стал одним из центров развития Дальнего Востока и сейчас играет важную роль в укреплении международных связей России. За десятилетия на месте тайги выросли современные города, заводы и морские порты. Однако в регионе ещё остаются задачи, требующие решения — обновление системы здравоохранения, развитие дорожной сети, завершение долгостроев. Эти вопросы находятся в зоне внимания краевых властей и решаются поэтапно.