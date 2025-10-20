Ричмонд
Уиткофф рассказал о телефонном разговоре между Путиным и Трампом

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф положительно оценил состоявшийся 16 октября телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, охарактеризовав его как очень хороший и продуктивный.

В эфире телеканала CBS дипломат заверил, что администрация США активно работает над урегулированием украинского конфликта, подчеркнув, что не останавливается на достигнутых результатах после урегулирования ситуации в секторе Газа.

На вопрос о личном участии в мирном процессе Уиткофф ответил утвердительно, отметив: «Активно».

Ранее вице-президент США Вэнс сделал заявление по поставкам Украине ракет Tomahawk.

