Раскрыто содержание переговоров Трампа с Зеленским в Вашингтоне

В ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Соединенных Штатов Дональд Трамп затронул тему обеспечения безопасности для обеих сторон конфликта.

Согласно информации, распространенной агентством Reuters, американский лидер в беседе высказывал мысли о возможных гарантиях безопасности как для Украины, так и для Российской Федерации.

Данная информация была получена от двух информированных источников, пожелавших сохранить анонимность.

Ранее Уиткофф рассказал о телефонном разговоре между Путиным и Трампом.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

