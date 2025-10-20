Раскрыто содержание переговоров Трампа с Зеленским в Вашингтоне

В ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Соединенных Штатов Дональд Трамп затронул тему обеспечения безопасности для обеих сторон конфликта.
Согласно информации, распространенной агентством Reuters, американский лидер в беседе высказывал мысли о возможных гарантиях безопасности как для Украины, так и для Российской Федерации.
Данная информация была получена от двух информированных источников, пожелавших сохранить анонимность.
Ранее Уиткофф рассказал о телефонном разговоре между Путиным и Трампом.
