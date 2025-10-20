«Мы не останавливаемся»: Уиткофф сообщил о работе по урегулированию ситуации на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал о своей активной работе по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он заявил выступая на телеканале CBS.
Он выразил высокую оценку телефонному разговору между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметив, что это был «хороший и очень продуктивный разговор».
«Мы не останавливаемся после одной сделки. Мы продолжаем упорно работать», — подчеркнул Уиткофф.
Напомним, 16 октября глава Белого дома провел переговоры по телефону с российским лидером. По словам президента США, в ходе беседы был достигнут «большой прогресс». Лидеры договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а потом провести личную встречу в Венгрии.
Ранее Трамп объяснил выбор площадки для встречи с Путиным.