Петро назвал Трампа невежественным после обвинений в причастности к наркобизнесу

По словам Трампа, Колумбия «стимулирует массовое производство наркотиков», а сам Петро якобы является «лидером незаконного оборота». Колумбийский президент не стал молчать и заявил, что хозяин Белого дома был «обманут своими помощниками».
«Главным врагом наркоторговли в Колумбии в XXI веке был тот, кто раскрыл её связи с политическим истеблишментом. Это был я», — подчеркнул Петро.
Он добавил, что уважает народ и культуру США, но видит «проблему лично в Трампе».
«Вы грубы и невежественны в отношении Колумбии. Я не бизнесмен, как вы. Я социалист, и в моём сердце нет места алчности», — заявил глава государства.
Ранее Life.ru писал, что отношения между США и Колумбией обострились из-за инцидента у побережья страны. Американские военные уничтожили лодку, заявив, что на ней находились наркоторговцы. Густаво Петро опроверг это, заявив, что погибший был простым рыбаком и что США «вторглись в суверенные воды Колумбии».
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.