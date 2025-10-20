Петро назвал Трампа невежественным после обвинений в причастности к наркобизнесу

Ранее Life.ru писал, что отношения между США и Колумбией обострились из-за инцидента у побережья страны. Американские военные уничтожили лодку, заявив, что на ней находились наркоторговцы. Густаво Петро опроверг это, заявив, что погибший был простым рыбаком и что США «вторглись в суверенные воды Колумбии».