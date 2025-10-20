Ричмонд
Вэнс раскрыл позицию Трампа по поставкам Украине ракет Tomahawk

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался относительно потенциальной передачи Украине крылатых ракет «Томагавк», подчеркнув, что главным приоритетом президента Дональда Трампа является защита национальных интересов Соединенных Штатов.

В своем обращении к журналистам Вэнс пояснил, что обеспечение безопасности Америки напрямую связано с необходимостью сохранения критически важных систем вооружений, таких как «Томагавки», в распоряжении собственных вооруженных сил.

Он отметил, что именно на этой задаче — укреплении обороноспособности страны — сконцентрирован действующий президент. При этом вице-президент добавил, что на данный момент администрация Трампа не пришла к какому-либо окончательному решению касательно возможных поставок этого вида вооружений Украине.

Ранее было раскрыто содержание переговоров Трампа с Зеленским в Вашингтоне.

