Трамп: войскам России и Украины следует остановиться на текущей линии фронта

По мнению президента США, стороны смогут договориться позднее.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что силам России и Украины следует прекратить боевые действия, оставаясь на нынешней линии боевого соприкосновения. Об этом он заявил 19 октября журналистам своего пресс-пула.

«Трамп заявил, что он и [президент России Владимир] Путин не обсуждали Донбасс, и повторил, что хочет, чтобы обе стороны остановились на линии соприкосновения», — отмечается в сообщении пресс-пула. «78% территории уже взяты Россией, они могут договориться о чем-то позднее», — приводятся слова американского лидера о потенциальных договоренностям между Москвой и Киевом по территориальным вопросам.

В сообщении не уточняется, о какой именно территории говорил Трамп.

