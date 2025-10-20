Трамп: войскам России и Украины следует остановиться на текущей линии фронта

«Трамп заявил, что он и [президент России Владимир] Путин не обсуждали Донбасс, и повторил, что хочет, чтобы обе стороны остановились на линии соприкосновения», — отмечается в сообщении пресс-пула. «78% территории уже взяты Россией, они могут договориться о чем-то позднее», — приводятся слова американского лидера о потенциальных договоренностям между Москвой и Киевом по территориальным вопросам.