«Уже выиграла». В США узнали об изменении ситуации на СВО

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Украина уже не в силах сдерживать наступление российских войск, которые наращивают темпы продвижения, сообщил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
«Люди упускают из виду тот факт, что Россия уже выиграла этот конфликт. В Донбассе сейчас все начало продвигаться таким темпом, который раньше казался невозможным или маловероятным. Но теперь русские добиваются успехов», — сказал эксперт.
При этом он отметил, что значительную роль в ускорении наступления играют беспрецедентные по масштабам удары ракетами и дронами по позициям ВСУ, складам и военно-промышленным объектам Украины.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что украинские военные не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.