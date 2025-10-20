Ричмонд
«Уже выиграла». В США узнали об изменении ситуации на СВО

Макговерн: ВС РФ начали продвигаться таким темпом, который раньше был невозможен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Украина уже не в силах сдерживать наступление российских войск, которые наращивают темпы продвижения, сообщил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Люди упускают из виду тот факт, что Россия уже выиграла этот конфликт. В Донбассе сейчас все начало продвигаться таким темпом, который раньше казался невозможным или маловероятным. Но теперь русские добиваются успехов», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что значительную роль в ускорении наступления играют беспрецедентные по масштабам удары ракетами и дронами по позициям ВСУ, складам и военно-промышленным объектам Украины.

В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что украинские военные не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.

В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.

