Российские дроны уничтожили элитный танк НАТО

Он рассказал, что при появлении бронетехники противника, которая открыла огонь, операторы немедленно направили к цели дроны-камикадзе, в результате чего танк был поражен и полностью уничтожен. Командир также отметил, что, вопреки распространенным утверждениям о техническом преимуществе западных образцов вооружения, немецкие танки демонстрируют высокую уязвимость перед атаками с беспилотников.