Вэнс рассказал, что оптимистично настроен относительно урегулирования на Украине

Вэнс отметил, что никто не знает, когда разрешится ситуация на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс настроен оптимистично относительно возможности урегулирования конфликта на Украине, однако конкретных сроков назвать не решился.

По его словам, президент и вся команда работают над этим уже восемь месяцев и намерены продолжать движение к миру, несмотря на возможные дополнительные недели, месяцы или даже более длительный период.

«Насколько я уверен в успехе? Оптимистично. Но когда именно это случится, никто не знает», — добавил Вэнс.

Напомним, после телефонного разговора 16 октября с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил, что лидеры договорились провести личную встречу в Будапеште в ближайшее время. Сам глава Белого дома уточнил, что эта встреча может состояться в течение ближайших двух недель.

