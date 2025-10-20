Дмитриев прокомментировал переговоры Зеленского и Трампа: возник риторический вопрос

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, непонятно, с какой целью украинская сторона раскрывает детали конфиденциальных переговоров с Белым домом представителям Европы и журналистам.
«США продвигают мирный путь на Украине. Так почему же украинская делегация сливает конфиденциальные переговоры с Белым домом приятелям в ЕС и Великобритании и прессе?», — написал Дмитриев в соцсети X.
Поводом для комментария Дмитриева послужил материал Financial Times, где со ссылкой на осведомленных европейских чиновников описывалась встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В публикации утверждалось, что переговоры были напряженными и сопровождались перепалками, во время которых Трамп позволял себе ругательства.
Кроме этого, во время переговоров в Белом доме, по данным Financial Times, Трамп рекомендовал киевскому главарб согласиться на российские требования.
Позднее Зеленский рассказал, что на встрече с американским президентом он напрашивался на саммит в Будапеште.