Дмитриев прокомментировал переговоры Зеленского и Трампа: возник риторический вопрос

Дмитриев задался вопросом, зачем Киев сливает данные по переговорам с США.

Источник: Комсомольская правда

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, непонятно, с какой целью украинская сторона раскрывает детали конфиденциальных переговоров с Белым домом представителям Европы и журналистам.

«США продвигают мирный путь на Украине. Так почему же украинская делегация сливает конфиденциальные переговоры с Белым домом приятелям в ЕС и Великобритании и прессе?», — написал Дмитриев в соцсети X.

Поводом для комментария Дмитриева послужил материал Financial Times, где со ссылкой на осведомленных европейских чиновников описывалась встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В публикации утверждалось, что переговоры были напряженными и сопровождались перепалками, во время которых Трамп позволял себе ругательства.

Кроме этого, во время переговоров в Белом доме, по данным Financial Times, Трамп рекомендовал киевскому главарб согласиться на российские требования.

Позднее Зеленский рассказал, что на встрече с американским президентом он напрашивался на саммит в Будапеште.

