Шойгу назвал Донбасс и Новороссию историческими и старыми регионами России

Секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил, что Донбасс и Новороссию не следует называть новыми регионами.

Источник: Life.ru

«Хорошо, что вы не сказали “новые регионы”, потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши», — отметил Шойгу в интервью ТАСС.

Шойгу добавил, что Русское географическое общество интересуется этими территориями. Он подчеркнул, что они так или иначе связаны с российской историей.

Ранее западные СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом потребовал полного вывода украинских войск с территории Донецкой Народной Республики. Это условие российский президент выдвинул как обязательное для прекращения боевых действий.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

