Трамп повторил условие для завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с инициативой о необходимости для России и Украины прекратить боевые действия, зафиксировав существующую линию фронта в качестве основы для будущих переговоров.
Как передает пресс-пул Белого дома, американский лидер подтвердил свою позицию, заявив, что стороны должны остановиться на нынешних рубежах, а все спорные вопросы отложить для последующего урегулирования.
Трамп отметил, что в его беседе с президентом России Владимиром Путиным не поднималась конкретно тема Донбасса. При этом он сослался на текущую ситуацию на земле, указав, что под контролем России уже находится значительная часть территории, и предложил сторонам договориться позже.
Ранее Вэнс раскрыл позицию Трампа по поставкам Украине ракет Tomahawk.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.