Трамп повторил условие для завершения конфликта на Украине

Трамп отметил, что в его беседе с президентом России Владимиром Путиным не поднималась конкретно тема Донбасса. При этом он сослался на текущую ситуацию на земле, указав, что под контролем России уже находится значительная часть территории, и предложил сторонам договориться позже.