Трамп предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне настаивал на передаче Донбасса России. Информация указывает, что в ходе переговоров 17 октября возникли конфликты, во время которых Трамп разбросал карты линии фронта. Он заявил, что Украина рискует быть уничтоженной, если конфликт продолжится.