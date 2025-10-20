Сенатор Родриго Пас побеждает на выборах президента Боливии

Пас, являющийся сыном бывшего президента Боливии Хайме Паса Саморы, предложил программу децентрализации экономики через перераспределение налоговых поступлений в пользу регионов, внедрение программы доступных кредитов и предоставление налоговых льгот для малого и среднего бизнеса. При этом политик выступает против привлечения займов международных финансовых организаций, отдавая приоритет развитию регионального сотрудничества и восстановлению отношений с США.