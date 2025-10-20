Ричмонд
Вэнс заявил, что Трамп не принял решения о передаче Киеву ракет «Томагавк»

Позиция американского президента по «Томагавкам» разочаровала Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп не принял решения о передаче киевскому режиму американских крылатых ракет «Томагавк», сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса.

«Джей Ди Вэнс: Трамп ещё не принял решения передать “Томагавки” Украине», — сказано в публикации.

В статье также отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в Белом доме надеялся убедить Трампа передать Киеву эти ракеты, однако позиция американского лидера разочаровала его.

Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с aif.ru подчеркнул, что переговоры Трампа и Зеленского продемонстрировали перспективу налаживания дальнейшего диалога России и США. Эксперт выразил мнение, что американский президент пытается играть роль модератора процесса в украинском конфликте.

Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
