Глава Белого дома Дональд Трамп не принял решения о передаче киевскому режиму американских крылатых ракет «Томагавк», сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса.
«Джей Ди Вэнс: Трамп ещё не принял решения передать “Томагавки” Украине», — сказано в публикации.
В статье также отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в Белом доме надеялся убедить Трампа передать Киеву эти ракеты, однако позиция американского лидера разочаровала его.
Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с aif.ru подчеркнул, что переговоры Трампа и Зеленского продемонстрировали перспективу налаживания дальнейшего диалога России и США. Эксперт выразил мнение, что американский президент пытается играть роль модератора процесса в украинском конфликте.