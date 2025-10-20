Секретарь Совета безопасности России и глава Русского географического общества Сергей Шойгу подчеркнул, что Донбасс и Новороссия — это не «новые» территории. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Хорошо, что вы не употребили выражение “новые регионы”, потому что, на мой взгляд, это не новые, а старые территории. Старые наши регионы, исторически наши», — подчеркнул Шойгу.
Кроме того, он отметил, что Русское географическое общество проявляет живой интерес к этим землям, поскольку они тесно связаны с историей России.
В начале октября президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году российские войска взяли под контроль около 5 тысяч квадратных километров. По его словам, армия заняла 4,9 тыс. кв. км и 212 населённых пунктов.
Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав России в 2022 году после проведённых референдумов. Однако ни Украина, ни западные страны не признали итоги голосований и наложили санкции на Москву.
При этом Владимир Путин не раз подчёркивал, что эти территории «исторически российские», что подтверждает их долгую связь с Россией.
Ранее Шойгу анонсировал появление первого учебника РГО по географии к 2028 году.