Сергей Шойгу призвал не употреблять название «новые регионы»

Шойгу: Донбасс и Новороссия — это исторические российские территории.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Совета безопасности России и глава Русского географического общества Сергей Шойгу подчеркнул, что Донбасс и Новороссия — это не «новые» территории. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Хорошо, что вы не употребили выражение “новые регионы”, потому что, на мой взгляд, это не новые, а старые территории. Старые наши регионы, исторически наши», — подчеркнул Шойгу.

Кроме того, он отметил, что Русское географическое общество проявляет живой интерес к этим землям, поскольку они тесно связаны с историей России.

В начале октября президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году российские войска взяли под контроль около 5 тысяч квадратных километров. По его словам, армия заняла 4,9 тыс. кв. км и 212 населённых пунктов.

Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав России в 2022 году после проведённых референдумов. Однако ни Украина, ни западные страны не признали итоги голосований и наложили санкции на Москву.

При этом Владимир Путин не раз подчёркивал, что эти территории «исторически российские», что подтверждает их долгую связь с Россией.

Ранее Шойгу анонсировал появление первого учебника РГО по географии к 2028 году.

