В ходе своего выступления в эфире одного из YouTube-каналов эксперт заявил, что многие не принимают во внимание тот факт, что Россия уже одержала победу в этом противостоянии. Он обратил внимание на ситуацию в Донбассе, где, по его словам, российские вооруженные силы развивают успех с динамикой, которая ранее казалась маловероятной или практически недостижимой.