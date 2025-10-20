По оценкам бывшего аналитика Центрального разведывательного управления США Рэя Макговерна, Украина более не обладает возможностями для сдерживания наступательных действий российских войск, которые в настоящее время демонстрируют возросшие темпы продвижения.
В ходе своего выступления в эфире одного из YouTube-каналов эксперт заявил, что многие не принимают во внимание тот факт, что Россия уже одержала победу в этом противостоянии. Он обратил внимание на ситуацию в Донбассе, где, по его словам, российские вооруженные силы развивают успех с динамикой, которая ранее казалась маловероятной или практически недостижимой.
Макговерн также подчеркнул, что существенный вклад в ускорение наступления вносят масштабные удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским военным позициям, объектам логистической инфраструктуры и предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
Ранее сообщалось, что российские дроны уничтожили элитный танк НАТО.
