Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шольц: Разговоры с Владимиром Путиным проходили в доброжелательном тоне

Шольц отметил, что неоднократно говорил с Путиным по телефону после начала украинского кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что его телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным проходили в дружеском тоне. Однако, как подчеркнул политик в подкасте Kaffee und Fluchen, оба понимали, чего ожидать друг от друга.

Шольц отметил, что после начала украинского кризиса он «неоднократно и очень подробно» обменивался с Путиным мнениями по телефону. Последний из таких разговоров состоялся в прошлом году, добавил он.

По словам Шольца, несмотря на доброжелательность в общении, решение России о начале военной операции на Украине не было спонтанным.

Кроме того, экс-канцлер выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет сыграть роль в разрешении конфликта на Украине.

Напомним, в начале этого года глава МИД Сергей Лавров раскрыл детали последнего разговора Путина и Шольца.

Узнать больше по теме
Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше