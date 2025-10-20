Шольц: Разговоры с Владимиром Путиным проходили в доброжелательном тоне

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что его телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным проходили в дружеском тоне. Однако, как подчеркнул политик в подкасте Kaffee und Fluchen, оба понимали, чего ожидать друг от друга.
Шольц отметил, что после начала украинского кризиса он «неоднократно и очень подробно» обменивался с Путиным мнениями по телефону. Последний из таких разговоров состоялся в прошлом году, добавил он.
По словам Шольца, несмотря на доброжелательность в общении, решение России о начале военной операции на Украине не было спонтанным.
Кроме того, экс-канцлер выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет сыграть роль в разрешении конфликта на Украине.
Напомним, в начале этого года глава МИД Сергей Лавров раскрыл детали последнего разговора Путина и Шольца.