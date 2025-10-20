Президентом Боливии избран кандидат-аутсайдер и центрист

Центрист Родриго Пас, которому ранее не прочили даже выход во второй тур, победил на выборах президента Боливии. По данным ЦИК после подсчёта более 97% голосов, во втором туре он обошёл экс-президента Хорхе Кирогу. Пас — сын бывшего лидера страны Хайме Паса Саморы; родился в Испании, изучал экономику, международные отношения и политический менеджмент в Боливии и США. Об этом пишет РИА Новости.
Существенную роль в его успехе сыграл избранный вице-президент Эдман Лара — бывший полицейский, прославившийся в соцсетях антикоррупционными публикациями. Лара пообещал реструктурировать и «очистить» полицию от коррупции и вымогательства.
Программа Паса:
• стабилизация экономики и сокращение роли государства — «капитализм для всех»;
• модель 50/50: половина бюджетных средств — центру, половина — регионам;
• закрытие или заморозка убыточных госкомпаний, унификация курса, развитие добычи лития и золота;
• реформа судебной системы и госуправления; стимулирование торговли, отмена пошлин, снижение налогов;
• расширение кредитования — «деньги для всех».
Внешняя политика:
• приоритет связям с Китаем, Бразилией и США, участие в Меркосур;
• отказ от заимствований у МВФ;
• готовность сотрудничать со всеми, включая Россию, с акцентом на региональных партнёрах.
