Президентом Боливии избран кандидат-аутсайдер и центрист

Центрист Родриго Пас, которому ранее не прочили даже выход во второй тур, победил на выборах президента Боливии. По данным ЦИК после подсчёта более 97% голосов, во втором туре он обошёл экс-президента Хорхе Кирогу. Пас — сын бывшего лидера страны Хайме Паса Саморы; родился в Испании, изучал экономику, международные отношения и политический менеджмент в Боливии и США. Об этом пишет РИА Новости.