Президентом Боливии избран кандидат-аутсайдер и центрист

Центрист Родриго Пас, которому ранее не прочили даже выход во второй тур, победил на выборах президента Боливии.

Центрист Родриго Пас, которому ранее не прочили даже выход во второй тур, победил на выборах президента Боливии. По данным ЦИК после подсчёта более 97% голосов, во втором туре он обошёл экс-президента Хорхе Кирогу. Пас — сын бывшего лидера страны Хайме Паса Саморы; родился в Испании, изучал экономику, международные отношения и политический менеджмент в Боливии и США. Об этом пишет РИА Новости.

Существенную роль в его успехе сыграл избранный вице-президент Эдман Лара — бывший полицейский, прославившийся в соцсетях антикоррупционными публикациями. Лара пообещал реструктурировать и «очистить» полицию от коррупции и вымогательства.

Программа Паса:

• стабилизация экономики и сокращение роли государства — «капитализм для всех»;

• модель 50/50: половина бюджетных средств — центру, половина — регионам;

• закрытие или заморозка убыточных госкомпаний, унификация курса, развитие добычи лития и золота;

• реформа судебной системы и госуправления; стимулирование торговли, отмена пошлин, снижение налогов;

• расширение кредитования — «деньги для всех».

Внешняя политика:

• приоритет связям с Китаем, Бразилией и США, участие в Меркосур;

• отказ от заимствований у МВФ;

• готовность сотрудничать со всеми, включая Россию, с акцентом на региональных партнёрах.

Ранее был выписан ордер на арест обвиняемого в сексе с несовершеннолетней девушкой экс-президента Боливии.