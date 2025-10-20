Трамп: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС «еще в силе»

Администрация Соединенных Штатов придерживается позиции, что установленный режим прекращения огня в секторе Газа продолжает действовать. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.
Разговор состоялся на борту самолета Air Force One, где глава государства ответил на вопрос о текущей ситуации на Ближнем Востоке.
По словам Трампа, договоренность о перемирии остается в силе, и американская сторона продолжает отслеживать развитие событий.
Ранее сообщалось, что Израиль восстановил режим перемирия после серии ударов по сектору Газа, нанесённых в ответ на действия движения ХАМАС, которые были расценены как нарушение договорённостей.
