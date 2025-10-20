Вэнс заявил об оптимистичном настрое на урегулирование украинского кризиса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оптимистично настроен по вопросу урегулирования украинского конфликта, однако не готов говорить, когда будет достигнут такой результат.
«Насколько я уверен, что это будет завершено? Я настроен оптимистично, я бы сказал так. Но сроки никому неизвестны», — отметил политик, общаясь с журналистами.
Он напомнил, что американская администрация занимается этим вопросом восемь месяцев.
«Мы будем продолжать работать над этим», — добавил Вэнс.
Напомним, 16 октября вице-президент США выразил мнение, что Россия и Украина пока не готовы заключить сделку по урегулированию конфликта, несмотря на «энергичную дипломатию» главы Белого дома Дональда Трампа.