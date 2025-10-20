Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил об оптимистичном настрое на урегулирование украинского кризиса

Вице-президент США подчеркнул, что Вашингтон продолжит работу по урегулированию конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оптимистично настроен по вопросу урегулирования украинского конфликта, однако не готов говорить, когда будет достигнут такой результат.

«Насколько я уверен, что это будет завершено? Я настроен оптимистично, я бы сказал так. Но сроки никому неизвестны», — отметил политик, общаясь с журналистами.

Он напомнил, что американская администрация занимается этим вопросом восемь месяцев.

«Мы будем продолжать работать над этим», — добавил Вэнс.

Напомним, 16 октября вице-президент США выразил мнение, что Россия и Украина пока не готовы заключить сделку по урегулированию конфликта, несмотря на «энергичную дипломатию» главы Белого дома Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше